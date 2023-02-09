Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel’in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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