NBA oyuncusundan 22 yaşında emeklilik kararı!

''BU OYUN BENİ YARATIRKEN AYNI ZAMANDA YOK ETMEYE BAŞLADI''

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararını duyuran Terry, "Bugün karakterimin büyük kısmını inşa eden oyundan ayrılma kararı aldım. Bir yandan inanılmaz zaferlere, olağanüstü anılara ve hayatım boyunca yanımda olacak arkadaşlıklar edinirken, aynı zamanda hayatımın en kara anlarını da yaşadım. Bu oyun beni yaratırken aynı zamanda yok etmeye başladı.

Göğsüme oturan ve taşıyabileceğimden çok daha ağır olan bir taş yüzünden normal şekilde nefes almakta zorlanmaya ve mide bulantılarıyla uyanmaya başladım. Bu sporun bana açtığı her kapı için minnettar olsam da bende inanılmaz bir kaygı yaratıyor ve artık aşık olmadığım bir şey için bu mücadeleye devam edemem.