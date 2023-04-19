Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

NBA play-off'ları ilk turunda Suns, Clippers karşısında seriyi 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 123-109 yenerek seriyi 1-1'e getirdi

NBA play-off'ları ilk turunda Suns, Clippers karşısında seriyi 1-1 yaptı
AA

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Suns, Devin Booker'ın 38 sayı, 9 asistle ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Clippers'ı mağlup ederek seriyi eşitledi.

Ev sahibi takımda Kevin Durant 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Torrey Craig 17 sayı, 3 ribaunt ve Chris Paul 16 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Russell Westbrook 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

CELTİCS İKİNCİ MAÇTA DA KAZANDI

Doğu Konferansı ilk tur karşılaşmasında Boston Celtics, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-106 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Derrick White 26 sayı, 7 ribauntla Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı.

Hawks'ta Dejounte Murray'nin 29 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Trae Young'ın 24 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

CAVALİERS SERİYİ EŞİTLEDİ

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 107-90 mağlup ederek Doğu Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-1'e taşıdı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 32 sayı, 7 asist, Caris LeVert 24 sayı, 4 ribaunt ve Donovan Mitchell 17 sayı, 13 asistle oynadı. Cedi Osman ise 22 dakika 45 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Knicks'te Julius Randle 22 sayı, 8 ribaunt ve Jalen Brunson 20 sayı, 6 asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü, De'Aaron Fox kazandı
BASKETBOL NBA'de Jerry West Ödülü, De'Aaron Fox'a
FIBA, 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde Rusya'nın yer almayacağını bildirdi
BASKETBOL Rusya, 2024'te yer almayacak!
Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu
BASKETBOL Fenerbahçe bir laneti bozdu
Sporda Türk kadın takımları Avrupaya damga vuruyor
BASKETBOL Türk kadın takımları Avrupa'ya damga vuruyor
Fenerbahçe Alagöz Holding: 84 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 60 MAÇ SONUCU
BASKETBOL İlk raund Fenerbahçe'nin!
Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
BASKETBOL Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off maçı ne zaman?
Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu
BASKETBOL Depremzedeler için basketbol köyü kuruldu
Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti
BASKETBOL Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti
NBA'de yılın savunma oyuncusu Jaren Jackson oldu
BASKETBOL NBA'de yılın savunmacısı belli oldu!
Türk basketbolunun Avrupa'daki 13. kupası Fenerbahçe'den
BASKETBOL Avrupa'daki 13. kupa Fenerbahçe'den

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.