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NBA play-off'larında Clippers yarı finalde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Dallas Mavericks'i 111-97 yenen Los Angeles Clippers, play-off yarı finaline yükseldi

NBA

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Clippers rakibini 111-97 yenerek ilk tur eşleşmesinin 6. karşılaşmasında yarı finale yükselmeyi başardı.

Clippers'ta 33 sayı, 14 ribauntla oynayan Kawhi Leonard ve 15 sayı, 11 ribaunt kaydeden 11 Ivica Zubac, Clippers adına galibiyetin mimarları oldu.

Mavericks'te Luka Doncic 38 sayı, 9 ribaunt, Dorian Finney-Smith ise 16 sayı üretti.

NUGGETS SERİYİ EŞİTLEDİ

İlk tur eşleşmesi 6. karşılaşmasında Utah Jazz'ı 119-107 yenen Denver Nuggets, seriyi 3-3'e getirdi.

Rakibini 12 sayı farkla mağlup eden Denver Nuggets 3-1 geriye düştüğü seride eşitliği sağlamayı başardı.

Nuggets'ta 50 sayıyla oynayan Jamal Murray, galibiyette başrol oynarken, Nikola Jokic 22 ve Jerami Grant 18 sayıyla takımına katkı sağladı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 44 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 111-97 (4-2)

Utah Jazz-Denver Nuggets: 107-119 (3-3)

Toronto Raptors-Boston Celtics: 94-112 (1-0)

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