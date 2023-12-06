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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA sezon içi turnuvasında Bucks ve Lakers, konferans yarı finaline yükseldi - Basketbol Haberleri

        NBA sezon içi turnuvasında Bucks ve Lakers, konferans yarı finaline yükseldi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers, konferans yarı finaline çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:51
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        Bucks ve Lakers yarı finalde!
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        NBA'in sezon içi turnuvasında 2 maç oynandı. Milwaukee Bucks, sahasında New York Knicks'i 146-122 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

        Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 8 ribaunt, 10 asistle takımını sırtladı. Damian Lillard 28 sayı, 7 asist, Malik Beasley de 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Knicks'te Julius Randle'ın 41 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Jalen Brunson 24, RJ Barrett 23 sayıyla oynadı.

        Turnuvadaki diğer çeyrek final mücadelesinde Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 106-103 yenerek son yarı final biletinin sahibi oldu.

        LeBron James'in 31 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadığı Lakers'ta, Anthony Davis 27 sayı, 15 ribauntluk performans sergiledi.

        Suns'ta ise Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Devin Booker 21 sayı, 11 ribaunt, Grayson Allen 21 sayıyla mücadele etti.

        Yarı finalde Milwaukee Bucks-Indiana Pacers ve Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans eşleşmeleri gerçekleşti.

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