NBA yıldızı Derrick Rose 35 yaşında basketbolu bıraktı!

NBA'de birçok takımda forma giyen ve zaman zaman sakatlıklarla da uğraşan ABD'li basketbolcu Derrick Rose, emeklilik kararı aldı. Rose, bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

NBA draftında 2008 yılında Chicago Bulls tarafından 1. tur 1. sıradan seçilen 35 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Bulls dışında New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, New York Knicks ve son olarak Memphis Grizzlies'te forma giydi.

ABD'li basketbolcu NBA'de toplam 723 karşılaşmaya çıkarken, 17.4 sayı, 5.2 asist ve 3.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.