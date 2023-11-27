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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Ne bakıyorsun?" deyip vurdu!

        "Ne bakıyorsun?" deyip vurdu!

        Adana'da iki grubun tartışmasını izleyen 17 yaşındaki Samet Y. gruptakiler tarafından kolundan vuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:24 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:24
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        "Ne bakıyorsun?" deyip vurdu!
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        Adana'nın Kozan ilçesinde kendi aralarında tartışırlarken uzaktan seyreden Samet Y.'yi (17), "Ne bakıyorsun?" diye tepki gösterdikten sonra tabancayla sağ kolundan vuran A.B.K. , D.Ö. ve Ç.K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

        Olay, 25 Kasım akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Şıh Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup, cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        "NE BAKIYORSUN?" DEYİP VURDU

        Bu sırada yoldan geçen Samet Y., tartışan iki grubu uzaktan seyretmeye başladı. Gruptakilerden biri kendilerini izleyen Samet Y.'ye "Ne bakıyorsun?" diye bağırıp, tepki gösterdi. Ardından grubun içinden bir şüpheli Samet Y.'ye tabancayla ateş etti. Sağ koluna mermi isabet eden genç yaralandı. Tartışan iki grup olay yerinden kaçtı. Ambulansla tedavi için hastaneye götürülen Samet Y. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüphelilerin A.B.K. , D.Ö. ve Ç.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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