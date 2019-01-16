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Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!

Giriş: 16.01.2019 - 11:06 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dünyanın dört bir yanında geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılmas için içerikler üreten TasteAtlas (Lezzet Atlası),Türkiye'de mutlaka yenmesi gereken 100'den fazla lezzeti belirledi. Mutfağımız o kadar çeşitli ki liste epey kabarık oldu. Listenin birinci sırasında ise döner ne de kebap yer aldı. İşte ziyaretçilerin en yüksek oy verdiği bazı lezzetlerimiz...

  • 1Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
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    Kuzu kapama - 5 üzerinden 5 yıldız (Türkiye)

     

  • 2Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    2|32

    İskender kebap - 5 üzerinden 4.9 yıldız (Bursa) 

     

  • 3Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
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    Gaziantep baklavası - 5 üzerinden 4.9 yıldız (Gaziantep) 

     

  • 4Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
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    Şiş kebap - 5 üzerinden 4.9 (Türkiye)

     

  • 5Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    5|32

    Çöp şiş - 5 üzerinden 4.9 (Selçuk)

     

  • 6Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    6|32

    Bal kaymak - 5 üzerinden 4.9 (Türkiye)

     

  • 7Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
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    Adana kebap 5 üzerinden 4.8 (Adana) 

     

  • 8Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    8|32

    Mercimek çorbası 5 üzerinden 4.8 (Türkiye) 

     

  • 9Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    9|32

    Fıstıklı sarma 5 üzerinden 4.8 (Türkiye) 

  • 10Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    10|32

    Çiğ köfte 5 üzerinden 4.8 (Şanlıurfa)

  • 11Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    11|32

     

    Kebap 5 üzerinden 4.8 (Türkiye)

     

  • 12Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    12|32

    Döner kebap 5 üzerinden 4.7 (Bursa)

     

     

  • 13Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    13|32

    Cağ kebabı 5 üzerinden 4.7 (Erzurum)

     

     

  • 14Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    14|32

    Ezogelin çorbası 5 üzerinden 4.7 (Dokuzyol)

     

     

  • 15Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    15|32

    Maraş dondurması 5 üzerinden 4.7 (Kahramanmaraş)

     

  • 16Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    16|32

    Hünkar beğendi 5 üzerinden 4.7 (İstanbul)

     

  • 17Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    17|32

    Etli ekmek 5 üzerinden 4.7 (Konya)

     

  • 18Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    18|32

    Köfte 5 üzerinden 4.7 (Türkiye)

     

  • 19Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    19|32

    Börek 5 üzerinden 4.7 (Türkiye)

     

  • 20Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    20|32

    Su böreği 5 üzerinden 4.7 (Türkiye)

     

  • 21Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    21|32

    Lavaş ekmeği 5 üzerinden 4.7 (Türkiye)

     

  • 22Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    22|32

    Baklava 5 üzerinden 4.7 (Türkiye)

     

  • 23Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    23|32

    Lahmacun 5 üzerinden 4.6 (Türkiye)

     

  • 24Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    24|32

    Dolma 5 üzerinden 4.6 (Türkiye)

     

  • 25Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    25|32

    Sucuk 5 üzerinden 4.6 (Türkiye)

     

  • 26Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    26|32

    Fırın sütlaç 5 üzerinden 4.6 (Türkiye)

     

  • 27Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    27|32

    Katmer 5 üzerinden 4.6 (Gaziantep)

     

  • 28Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    28|32

    Tantuni 5 üzerinden 4.6 (Mersin)

     

  • 29Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    29|32

    Kuru fasulye 5 üzerinden 4.6 (Türkiye)

     

  • 30Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    30|32

    Kazandibi 5 üzerinden 4.6 (Türkiye)

     

  • 31Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    31|32

    Arnavut ciğeri 5 üzerinden 4.6 (Türkiye)

     

  • 32Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!
    32|32

    Mantı 5 üzerinden 4.5 (Türkiye)

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