Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en sevilen lezzeti!

Dünyanın dört bir yanında geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılmas için içerikler üreten TasteAtlas (Lezzet Atlası),Türkiye'de mutlaka yenmesi gereken 100'den fazla lezzeti belirledi. Mutfağımız o kadar çeşitli ki liste epey kabarık oldu. Listenin birinci sırasında ise döner ne de kebap yer aldı. İşte ziyaretçilerin en yüksek oy verdiği bazı lezzetlerimiz...