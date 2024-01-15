‘Ne Gemiler Yaktım’dan yeni sahne yayınlandı!

Toprak’ın, Yasemin’e aşkını ilan ettiği sahnede ikilinin arasındaki aşk kıvılcımları hissedilirken, neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

İşte Ne Gemiler Yaktım 7. Bölümden Yeni Sahne;

Ne Gemiler Yaktım yeni bölümüyle Pazar saat 20.00’de Show TV’de!

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