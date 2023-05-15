2023 Türkiye genel seçimleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de geçersiz oyların ne kadar olduğu oldu. İşte, binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya ilişkin detaylar...