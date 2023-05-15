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Ne kadar oy geçersiz sayıldı? İşte seçimlerde geçersiz oy sayısı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milyonlarca vatandaş, sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası seçimle ilgili veriler de iyice belli olmaya başladı. Söz konusu duruma dair en çok araştırılan konulardan biri de ne kadar oyun geçersiz sayıldığı oldu. İşte, konuyla ilgili son durum...

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  • Ne kadar oy geçersiz sayıldı? İşte seçimlerde geçersiz oy sayısı

    2023 Türkiye genel seçimleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de geçersiz oyların ne kadar olduğu oldu. İşte, binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya ilişkin detaylar...
  • Ne kadar oy geçersiz sayıldı? İşte seçimlerde geçersiz oy sayısı

    GEÇERSİZ OY NE KADAR?

    Geçersiz oy henüz resmi olarak açıklanmadı ancak elde edilen verilen göre kullanılan 55.761.445 oydan 54.724.880'i geçerli sayıldı. 

    Böylelikle şimdiye dek 1.036.565 oy geçersiz sayıldı.

     
  • Ne kadar oy geçersiz sayıldı? İşte seçimlerde geçersiz oy sayısı

    KATILIM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

    YSK Başkanı Yener'in açıklamasına göre; yurt içinde, 15 Mayıs saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak duyuruldu.
  • Ne kadar oy geçersiz sayıldı? İşte seçimlerde geçersiz oy sayısı

    İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

    Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

    28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz."

     
  • Ne kadar oy geçersiz sayıldı? İşte seçimlerde geçersiz oy sayısı

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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