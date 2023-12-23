Ne kadar özgüvenlisiniz? Özgüven testini geçebilecek misiniz?
Özgüven, kişinin kendine olan güveni ve inancıdır. Özgüvenli kişiler, yeteneklerine ve becerilerine güvenirler. Kendilerini kabul ederler ve başkalarının görüşlerine saygı gösterirler. Ne kadar özgüvenli olduğunuzu ya da sandığınızdan daha da özgüvenli olup olmadığınızı ölçen testi sizler için derledik
Bu özgüven testinde 5 adet soruyu cevaplamanız gerekiyor, her soruya verdiğiniz puanı toplayarak en sonunda elde ettiğiniz toplam sayı ne kadar özgüvenli olduğunuzu ortaya koyuyor.
1. SAHİP OLDUĞUM BECERİLER KONUSUNDA KENDİME...
A) Hiç güvenmiyorum : 4 puan
B) Güvenmiyorum: 8 puan
C) Ne güveniyorum, ne güvenmiyorum: 12 puan
D) Güveniyorum: 16 puan
E) Çok güveniyorum: 20 puan
2. ŞU AN KENDİMİ BAŞKALARIYLA KIYASLADIĞIMDA KENDİMİ...
A) Çok ezik hissediyorum: 4 puan
B) Ezik hissediyorum: 8 puan
C) Ne ezik hissediyorum, ne ezik hissetmiyorum: 12 puan
D) Ezik hissetmiyorum: 16 puan
E) Hiç ezik hissetmiyorum: 20 puan
3. VÜCUDUMUN MEVCUT GÖRÜNTÜSÜNDEN...
A) Hiç memnun değilim: 4 puan
B) Memnun değilim: 8 puan
C) Ne memnunum, ne memnun değilim: 12 puan
D) Memnunum: 16 puan
E) Çok memnunum: 20 puan
4) İNSANLARIN BANA SAYGI GÖSTERDİĞİNİ VE BENİ ÖNEMSEDİĞİNİ...
A) Hiç düşünmüyorum: 4 puan
B) Düşünmüyorum: 8 puan
C) Ne düşünüyorum, ne düşünmüyorum: 12 puan
D) Düşünüyorum: 16 puan
E) Tamamen düşünüyorum: 20 puan
5. BAŞKALARININ BENİMLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ BENİ...
A) Çok kaygılandırıyor: 4 puan
B) Kaygılandırıyor: 8 puan
C) Ne kaygılandırıyor, ne kaygılandırmıyor: 12 puan
D) Kaygılandırmıyor: 16 puan
E) Hiç kaygılandırmıyor: 20 puan
SONUÇLAR:
20-50 Puan: Çok düşük özgüven
50-60 Puan: Düşük özgüven
60 -70 Puan: Ortalama özgüven
70 - 80 Puan: Yeterli özgüven
80 - 100 Puan: Yüksek özgüven
Not: Test uzmanlar tarafından hazırlanmamıştır. Sadece bilgilendirmek ve eğlence amaçlıdır. Lütfen net sonuçlar için uzmandan yardım alınız.