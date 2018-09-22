İstanbul Zeytinburnu'nda oturan 58 yaşındaki Zekiye Çiçek, 19 Eylül'de alışveriş yapmak için evinden çıktı. Çiçek, hem oğlunun düğünü için biriktirdiği hem de gelinlerine ait olan yaklaşık 500 gram ağırlığındaki altınları da evden çalınmaması için yanına aldı. Alışverişin ardından Telsiz Mahallesi'ndeki Ziya Gün Parkı'na giden Çiçek, dinlenmek için buradaki banklardan birine oturdu. Bir süre sonra parktan ayrılıp evine gelen Çiçek, iddiaya göre poşetin içine sarılı bulunan altınları bankta unuttu.

"İKİ ÇİFT BİLEZİK VE PARA VERECEĞİM"

AA'nın haberine göre; parka geri dönüp oturduğu bankta altınlarını bulamayan Çiçek, ailesiyle birlikte polis merkezine başvurdu.

Zekiye Çiçek ve eşi Nezir Çiçek, altınların geri getirilmesi umuduyla olayın yaşandığı günden bu yana parka giderek, nöbet tutuyor. Nezir Çiçek, kaybedilen altınları bulup getirene ödül olarak iki çift bilezik ile bir miktar para vereceğini belirterek, "Biz gece gündüz altınların kaybolduğu bu parkta bekliyoruz. Altınları bulup getiren kişiye gerekeni yapmaya hazırız. Yeter ki altınlarımız bulunsun" dedi.

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