"Ne yapsam kilo veremiyorum" diyenler dikkat! Bu besinler fazla yağı yok ediyor!

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AVOKADO Günümüzde oldukça popüler olan avokado özellikle tok hissedilmesini sağlayan lifler açısında zengindir. İçeriğinde doymuş yağ olması sebebiyle de bir dilimi başka atıştırmalık isteğinizi bastıracaktır. Ayrıca avokado metabolizmayı hızlandırması sebebiyle zayıflamanıza destek olacaktır.

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CEVİZ Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre ceviz yemek, genel olarak açlığı azaltıyor ve kendimizi daha tok hissetmemizi sağlıyor. Çünkü bu tür kuruyemişlerden tükettiğimizde, beyinde açlık ve arzuyu kontrolü ile ilişkili bir bölge aktive oluyor.