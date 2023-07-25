"Ne yapsam kilo veremiyorum" diyenler dikkat! Bu besinler fazla yağı yok ediyor!
Yaz aylarında daha fit görünmek çoğu kişinin isteği fazla kiloları ise sorunudur. Özellikle kilo verirken göz önünde bulundurulan en önemli etken yağ yakımıdır. Bazı besinler bu konuda büyük destekçidir. Sizler için yağ yakan besinleri derledik.
Bazı durumlarda ne kadar diyet yapılırsa yapılsın, istenen yağ yakımı gerçekleşmez. Bu tür anlarda doğru yağ yakan besinleri tüketmek büyük önem arz eder. Yağ yakımına yardımcı olan besinler kilo vermeye de katkıda bulunur. Diyetiniz açısından doğru besinleri tercih etmeniz, kaybedilen kilonun kalıcı olmasını da sağlar. İşte yağ yakan besinlerden bazıları...
HARDAL
Soslar arasında en sağlıklı olanlardan biri hardaldır. Hardalın içerisinde ilave şeker yoktur ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. İçeriğinde bulunan zerdeçal kanser savaşçısı ve alzheimer önleyicisidir. Kilo verme bağlamında ise Penn State Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, hardal gibi baharatlı yiyecekler, tüketimden sonraki 30 dakika boyunca metabolizma hızını arttırıyor.
ARMUT
Kilo vermeye yardımcı meyvelerden biri olan armut, lif açısından oldukça zengindir bu sebeple tok tutar. Ayrıca içeriğinde bulunan früktoz ve glikoz, doğal bir enerji artışı sağlar. Kan dolaşımındaki karbonhidrat emilimini yavaşlatan armut, bu sayede şekerin ani düşüşünü ve yükselişini engelleyerek iştahı kapar.
AVOKADO
Günümüzde oldukça popüler olan avokado özellikle tok hissedilmesini sağlayan lifler açısında zengindir. İçeriğinde doymuş yağ olması sebebiyle de bir dilimi başka atıştırmalık isteğinizi bastıracaktır. Ayrıca avokado metabolizmayı hızlandırması sebebiyle zayıflamanıza destek olacaktır.
CEVİZ
Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre ceviz yemek, genel olarak açlığı azaltıyor ve kendimizi daha tok hissetmemizi sağlıyor. Çünkü bu tür kuruyemişlerden tükettiğimizde, beyinde açlık ve arzuyu kontrolü ile ilişkili bir bölge aktive oluyor.
YUMURTA
İçeriğinde bolca antioksidan, D vitamini ve metabolizma hızlandıran kolin olması sebebiyle yumurta tüketimi uzmanlar tarafından da önerilir. Protein açısından da zengin olan yumurta araştırmalara göre metabolizma hızını %13-30 oranında arttırabiliyor.
TARÇIN
En hızlı yağ yakan yiyecekler arasında ilk sıralarda olanlardan biri tarçındır. İçeceklerinize ve yiyeceklerinize tarçın ekleyerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.
SOMON
Aç karnına yağ yakan besinler arasında somon yer alır. İçeriğinde Omega-3 bulunduran somon tüketimi vücudun yağ yakmasında önemli rol oynar. Kas oluşumuna destek verir bu sebeple kilo verirken yağdan kaybedersiniz.
KIRMIZI MEYVELER
Düşük kalori içeren kırmızı meyveler içeriğinde lif barındırır. Antioksidan açısından da zengin olan çilek, ahududu, yabanmersini gibi dutsu meyvelerde bulunan flavanoid maddesinden bolca tüketen kişiler, kilo almaya daha az meyilli oluyorlar.
GREYFURT
En çok yağ yakan besinler arasında olan greyfurt, yapılan araştırmalara göre düzenli 6 hafta kulanımda bel kısmında 2 santimlik incelme sağlıyor. Ayrıca Japonya’da yapılan bir diğer araştırma, greyfurtun kokusunun bile kalori yakan kahverengi yağ hücrelerini aktive ettiğini ortaya koyuyor.