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Çehre, yeni oyuncuların Amerika ve Hollywood film endüstrisinde şans bulamadığının hatırlatılması üzerine, “Dil çok önemli, o dili ana dilin gibi konuşacaksın çünkü orada dublaj yok. Böyle bir şans yok, dışarıda doğanlar için var, onların güzel aksanları var. Yeni neslin emek verdiğini görüyorum, oyunculuk dersinden güzel ne var. Türkiye'de yok ki bu. Yeni oyuncular dans ve müzik dersi alıyor. Çok takdir ediyorum” şeklinde konuştu.