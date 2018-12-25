Dışarıda bekleyen muhabirlere her zamanki nezaketi ile konuşan Nebahat Çehre, "Arkadaşlar kusura bakmayın biraz acelem var. Hava da çok soğuk, siz de çok beklemeyin dışarıda lütfen" dedi.

Öte yandan Nebahat Çehre'nin yıllara meydan okuyan güzelliği ve her zamanki şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

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