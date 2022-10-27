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Nebati, AVM yatırımcılarıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Nebati, AVM yatırımcılarıyla görüştü
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği üyeleriyle bir araya geldik. Görüşmede, perakende sektörüne katma değer oluşturacak, sektörün gelişimine katkı sağlayacak başlıkları ele alarak son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik.

İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimizi istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz."

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