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Nebati, Monticelli ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları nedeniyle bulunduğu Washington’da Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldi

Nebati, Monticelli ile görüştü
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle ABD’nin başkenti Washington’dayız. İkili görüşmelerimiz kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Sn. Carlo Monticelli ile bir araya geldik.

İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka'nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik."

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