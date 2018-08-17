Nec Nijmegen - Cambuur Leeuwarden maç önü

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Nec Nijmegen, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Cambuur Leeuwarden takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Nec Nijmegen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cambuur Leeuwarden son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 203 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nec Nijmegen kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Cambuur Leeuwarden sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Nec Nijmegen önceki hafta Dordrecht mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Cambuur Leeuwarden ise Telstar Ijmuiden karşılaşmasında 0-1 kazandı.

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