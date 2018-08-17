Nec Nijmegen - Cambuur Leeuwarden maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie maçında Nec Nijmegen ile Cambuur Leeuwarden, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Nec Nijmegen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cambuur Leeuwarden, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 203 kodlu maçı oynayanlar; Nec Nijmegen galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Cambuur Leeuwarden galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Nec Nijmegen son hafta oynanan Dordrecht maçında 3-3 berabere kaldı.

Cambuur Leeuwarden ise Telstar Ijmuiden maçında 0-1 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ