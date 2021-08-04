NEC Nijmegen Kul\u00fcb\u00fc, 19 ya\u015f\u0131ndaki Ali Akman \u0131n bir y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Altyap\u0131s\u0131nda yeti\u015fti\u011fi Bursaspor dan ge\u00e7en sezon ayr\u0131lan gen\u00e7 forvet, mart ay\u0131nda Eintracht Frankfurt ile 2025 e kadar s\u00f6zle\u015fme imzalam\u0131\u015ft\u0131. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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