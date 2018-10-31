Nec Nijmegen - Fortuna Sittard karşılaşma önü

Hollanda KNVB Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Nec Nijmegen, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Fortuna Sittard takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:30. Nec Nijmegen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fortuna Sittard, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 591 kodlu maçı oynayanlar; Nec Nijmegen galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Fortuna Sittard galibiyet oranı 2.40. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Nec Nijmegen önceki hafta Dordrecht mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Fortuna Sittard ise Jong PSV karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında alan Nec Nijmegen, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Fortuna Sittard ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Fortuna Sittard, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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