Nec Nijmegen - Jong PSV maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Nec Nijmegen, 14 Eylül 2018 Cuma günü Jong PSV takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 10 puanlı Nec Nijmegen 3. sırada bulunuyor, Jong PSV 4 puana sahip ve 14. sırada. Nec Nijmegen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jong PSV, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 254. İddaa'da Nec Nijmegen kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Jong PSV kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Nec Nijmegen son hafta oynanan Dordrecht maçında 3-3 berabere kaldı.

Jong PSV, Fortuna Sittard karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Nec Nijmegen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Nec Nijmegen, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Jong PSV, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Jong PSV, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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