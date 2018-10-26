Nec Nijmegen - Top Oss maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Nec Nijmegen, 26 Ekim 2018 Cuma günü Top Oss takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Nec Nijmegen 18 puanla 6. sırada, Top Oss 15 puanla 9. sırada bulunuyor. Nec Nijmegen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Top Oss son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 184 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nec Nijmegen kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Top Oss sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Nec Nijmegen son haftadaki Dordrecht müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Top Oss, EVV Eindhoven karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nec Nijmegen, 8 gol attı ve 8 gol yedi.

Top Oss, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Top Oss 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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