Necati Er üç adım atlamada finale kalamadı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada finale yükselme şansını kaçırdı.
Giriş: 07.08.2024 - 23:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 23:49
Milli atlet Necati Er, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler üç adım atlamada finale yükselemedi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, atletizm erkekler üç adım atlama elemeleri gerçekleştirildi.
Milli atlet Necati Er, 13.65'lik derecesiyle finale kalmayı başaramadı.
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