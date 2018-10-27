Necaxa - Atlas maçı ne zaman?

Meksika Liga MX Apertura maçında Necaxa ile Atlas, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:00. 12 puanlı Necaxa 15. sırada bulunuyor, Atlas 8 puana sahip ve 18. sırada. Necaxa, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Atlas son 1 mücadelede 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 405 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Necaxa kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 2.85, Atlas sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Necaxa önceki hafta Atlas mücadelesinde 2-1 kazandı.

Atlas, Necaxa karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Necaxa, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Atlas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atlas, 2 gol atarken 13 gol yedi.

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