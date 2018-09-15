Necaxa - Cruz Azul maçı rakamları

Meksika Liga MX Apertura maçında Necaxa ile Cruz Azul, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:45. Necaxa 8 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Cruz Azul 20 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Necaxa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cruz Azul son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 555. İddaa'da Necaxa kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Cruz Azul kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Necaxa son hafta oynanan Monarcas Morelia maçında 1-2 yenildi.

Cruz Azul, Veracruz karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Necaxa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Necaxa, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Cruz Azul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruz Azul, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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