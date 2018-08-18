Necaxa - Puebla maçı istatistikleri

Necaxa ve Puebla, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. 6 puanlı Necaxa 9. sırada bulunuyor, Puebla 3 puana sahip ve 15. sırada. Necaxa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Puebla son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 477. İddaa'da Necaxa kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Puebla kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Necaxa önceki hafta Monarcas Morelia mücadelesinde 1-2 yenildi.

Puebla ise Lobos BUAP karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Necaxa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Necaxa, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Puebla ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Puebla, 0 gol atarken 5 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ