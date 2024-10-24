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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolu adına tarihi bir maç - Futbol Haberleri

        Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolu adına tarihi bir maç

        2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:49
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        "Kadın futbolu adına tarihi bir maç"
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        A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Ukrayna maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Esenler Erokspor Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli oyuncu Meryem Cennet Çal ile katılan Necla Güngör Kıragası, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayarak sözlerine başladı.

        "KADIN FUTBOLU ADINA TARİHİ BİR MAÇ"

        Taraftarlara destek çağrısında bulunan Kıragası, "Kadın futbolu adına tarihi bir maç. 7 büyük turnuvada play-off oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İlk kez play-off oynayacağız. Çok heyecanlıyız. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu, bu heyecanı umarım yarın seyircilerimizle paylaşacağız. Taraftarlarımız statta bizi yalnız bırakmasın. Sizsiz eksiğiz. Burada 'Türkiye' sesini duymak, oyuncularımı ve bizi motive eden bir unsur. Oyuncularım bir koşacaksa sizi duyunca iki koşacaktır." diye konuştu.

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        "TEK EKSİĞİMİZ DENEYİM"

        Kamp sürecine erken başladıklarını hatırlatan Necla Güngör Kıragası, "Ülkemizdeki yabancı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı kendi oyuncularımız az süre aldığı için kampımıza erken başladık. Onları forma sokmak istedik. Taktik ağırlıklı şekilde çalışmalarımız devam etti. Teknik kapasitesi çok yüksek, hırsı ve mücadelesiyle tam Türk kadını profilinde oyunculara sahibiz. 90 dakika pes etmeden çok iyi bir sonuç alacaklarına inanıyorum. Tek eksiğimiz deneyim. 7 kez play-off oynayan bir takıma karşı oynamak kolay değil ama biz de ona göre taktik ve plan yaptık. 4 senedir birlikte oynuyoruz. Bizim de avantajımız bu. Yarın kazanarak bir ilki başarmak istiyoruz. Deplasmana da avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        MERYEM CENNET ÇAL: "AVANTAJLI BİR ŞEKİLDE MOLDOVA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

        Milli oyuncu Meryem Cennet Çal, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirtti.

        Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren milli futbolcu, "Erkenden bir araya geldik. Rakibimizi iyi analiz ettik. Yarın takım arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Çok teknik bir ekibiz. Kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarlarımızın önünde oynamak her zaman gurur verici. Evimizde oynamak avantaj. Avantajlı bir şekilde Moldova'ya gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

        Ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Esenler Erokspor Stadı'ndaki antrenmanla Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

        Milliler, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

        Türkiye ile Ukrayna arasındaki karşılaşma, yarın saat 18.00'de başlayacak.

        Rövanş mücadelesi ise 29 Ekim'de Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

        Milli takım, turu geçmesi halinde Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

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