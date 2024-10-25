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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Necla Güngör Kıragası: Türk milletine güzel bir hediye vermek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Necla Güngör Kıragası: Türk milletine güzel bir hediye vermek istiyoruz

        2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:03 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:03
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        "Türk milletine güzel bir hediye vermek istiyoruz"
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        2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynanacak rövanşta galip gelerek Türk milletine güzel bir hediye vermek istediklerini söyledi.

        Karşılaşmanın oynandığı Esenler Erokspor Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamada bulunan Necla Güngör Kıragası, rövanş karşılaşmasında turu geçmek istediklerini belirterek "Rövanş maçımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda. Bizim için çok kıymetli bir gün. Cumhuriyet kadınının nasıl mücadele ettiğini herkese göstermek istiyoruz. Ülkemize, milletimize Cumhuriyet Bayramı'nda umarım çok güzel bir hediye vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Karşılaşmada ikinci devrede daha fazla gol bulabilecek pozisyonlara girdiklerini dile getiren Kıragası, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Maça çok dengeli başladık ancak bir gol yedik. Golün sonucunda rakipten gelen şarjlı oyuna reaksiyon veremedik. İlk yarıyı 1-0 geride kapattıktan sonra devre arasında korkmadan, daha iyi mücadele ederek kendi teknik özelliklerimizi sahaya yansıtmamız gerektiği yönünde bir söylemimiz oldu. Oyuncularımız da verdiği reaksiyonla golü buldu. 70 ile 90. dakikalar arasında ortaya koyduğumuz oyundan memnunuz. Üçüncü bölgede buluştuğumuz topları nasıl gole çeviririz, onunla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. 5 senedir milli takımın başındayım. İlk defa federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerimiz maça gelerek bizi destekledi. Bizim için çok kıymetli bir destekti."

        RÖVANŞ 29 EKİM'DE

        Türkiye ile Ukrayna arasındaki rövanş mücadelesi, 29 Ekim'de Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

        Milli takım, turu geçmesi halinde Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda karşılaşacak.

        Bu eşleşmenin galibi ise adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

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