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Necm Suresi Arapça okunuşu ve anlamı! İşte Miraç'ın anlatıldığı ayetler

Necm Suresi 5 ve 18. ayetleri arasında Miraç mucizesi anlatılıyor. Bu gece Miraç Kadili idrak edileceği için Miraç'la iligili ayetler ve surelerde aşırılıyor. Merak edenler için Miraç mucizesinin anlatıldığı Necm Suresi'ni haberimizde derledik. İşte Necm Suresi Arapça okunuşu ve anlamı ile Necm Suresi Türkçe meali...

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  • Necm Suresi Arapça okunuşu ve Necm Suresi Türkçe meali ve anlamı |Miraç'ın anlatıldığı ayetler

    Necm Suresi Miraç Kandili vesilesiyle sıkça araştırılıyor. Bilindiği üzere Miraç mucizesinin anlatıldığı ayetler Necm Suresi'nde yer alıyor. Merak edenler için Necm Suresi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe mealini haberimizde derledik. İşte Necm Suresi Arapça okunuşu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Necm Suresi meali ve anlamı...
  • Necm Suresi Arapça okunuşu ve Necm Suresi Türkçe meali ve anlamı |Miraç'ın anlatıldığı ayetler

    NECM SURESİ TÜRKÇE MEALİ

    1, 2.Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

    3.O, nefis arzusu ile konuşmaz.

    4.(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

    5, 6, 7.(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

    8.Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

    9.(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.

    10.Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

    11.Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

    12.(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?

    13.Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

    14.Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.

    15.Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.

    16.O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.

    17.Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.

    18.Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

    19, 20.Lât ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?

    21.Erkek size de, dişi O'na mı?

    22.Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.

    23.Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.

    24.Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?

    25.Oysa, Ahiret de dünya da Allah'ındır.

    26.Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.

    27.Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.

    28.Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.

    29.Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.

    30.İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.

    31.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir.

    32.Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.

    33, 34.Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?

    35.Gayb'ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?

    36, 37.Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?

    38.Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.

    39.İnsan için ancak çalıştığı vardır.

    40.Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.

    41.Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.

    42.Şüphesiz en son varış Rabbinedir.

    43.Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.

    44.Şüphesiz O öldürür ve diriltir.

    45, 46.Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.

    47.Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.

    48.Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.

    49.Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir.

    50, 51.Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

    52.Daha önce de Nûh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

    53, 54.O, "Mu'tefike"yi6 de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.

    55.O halde Rabbi'nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).

    56.Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

    57.Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.

    58.Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.

    59, 60, 61.Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

    62.Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.

     
  • Necm Suresi Arapça okunuşu ve Necm Suresi Türkçe meali ve anlamı |Miraç'ın anlatıldığı ayetler

    NECM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

    1.Ven necmi iza heva

    2.Ma dalle sahıbukum ve ma ğava

    3.Ve ma yentıku anil heva

    4.İn huve illa vahyuy yuha

    5.Allemehu şedidul kuva

    6.Zu mirrah festeva

    7.Ve huve bil ufukıl a'la

    8.Summe dena fe tedella

    9.Fe kane kabe kavseyni ev edna

    10.Fe evha ila abdihi ma evha

    11.Ma kezebel fuadu ma raa

    12.Efe tumarunehu ala ma yera

    13.Ve le kad raahu nezleten uhra

    14.Inde sidratil munteha

    15.Indeha cennetul me'va

    16.İz yağşes sidrate ma yağşa

    17.Ma zağal besaru ve ma tağa

    18.Le kad raa min ayati rabbihil kubra

    19.E fe raeytumul late vel uzza

    20.Ve menates salisetel uhra

    21.E lekumuz zekeru ve lehul unsa

    22.Tilke izen kısmetun dıyza

    23.İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda

    24.Em lil insani ma temenna

    25.Fe lillahil ahıratu ve ula

    26.Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda

    27.İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa

    28.Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a

    29.Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya

    30.Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda

    31.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna

    32.Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka

    33.E fe raeytellezi tevella

    34.Ve a'ta kalilev ve ekda

    35.Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera

    36.Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa

    37.Ve ibrahimellezi veffa

    38.Ella teziru vaziratuv vizra uhra

    39.Ve el leyse lil insani illa ma sea

    40.Ve enne sa'yehu sevfe yura

    41.Summe yuczahul cezael evfa

    42.Ve enne ila rabbikel munteha

    43.Ve ennehu huve adhake ve ebka

    44.Ve ennehu huve emate ve ahya

    45.Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa

    46.Min nutfetin iza tumna

    47.Ve enne aleyhin neş'etel uhra

    48.Ve ennehu huve ağna ve akna

    49.Ve ennehu huve rabbuş şı'ra

    50.Ve ennehu ehleke adenil ula

    51.Ve semude fema ebka

    52.Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa

    53.Vel mu'tefikete ehva

    54.Fe ğaşşaha ma ğaşşa

    55.Fe bi eyyi alai rabbike tetemara

    56.Haza nezirum minen nuzuril ula

    57.Ezifetil azifeh

    58.Leyse leha min dunillahi kaşifeh

    59.E fe min hazel hadisi ta'cebun

    60.Ve tadhakune ve la tebkun

    61.Ve entum samidun

    62.Fescudu lillahi va'budu
  • Necm Suresi Arapça okunuşu ve Necm Suresi Türkçe meali ve anlamı |Miraç'ın anlatıldığı ayetler

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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