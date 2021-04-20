20 ödül kazandı 0:00 / 0:00

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'Necroman' adlı kısa film, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en iyi filmler arasında gösterildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya Diken, Bülent Arslan, Emircan Turan, Sude Gerzan, Ahmet Okay, Gazel Yüksel ve Yılmaz Kaya'nın yer aldığı film; Southeast Regional Fest'te 'En İyi Korku Filmi', Creepy Tree Fest'te 'Ürkütücü Set Tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'En İyi Yönetmen' ile 'En İyi Oyuncu' ve Santiago Horror Film Fest'te 'Resmi Seçki Alan Film' ödüllerinin de aralarında olduğu 20 ödül kazandı.