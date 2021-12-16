Neden akıllı saat?

Akıllı cihazların sayısı, çeşitliliği ve kullanım alanları arttıkça, tercih yapmak da giderek zorlaşıyor. Giyilebilir teknolojiler içindeki akıllı saatler de bu cihazlardan biri. Bir akıllı saat sahibi olmak için pek çok neden sıralayabilirsiniz. Amacınıza en uygun özellikleri sunan bir saati seçerseniz hem sizi mutlu eder hem de iyi bir asistan kazanırsınız. Bunun için bazı soruların cevabı yönlendirici olacaktır.

Sağlık amaçlı mı kullanacaksınız?

Akıllı saatler, sağlık verilerimizi takip ve kayıt ettiklerinden, bu yöndeki ihtiyaçlar doğrultusunda tercih edilebilir. Nabız ölçümü, kandaki oksijen değeri ölçümü, vücut sıcaklığı, regl periyotları ya da uyku kaliesi gibi düzenli takiplerin yanı sıra bazı alışkanlıklarınızı değiştirmenize yardımcı olmaları bakımından da mükemmel bir geliştiricidirler. Yeteri kadar su içen biri değilseniz, işe fazlasıyla dalıp masadan kısa süreli de olsa kalkmak, hareket etmeyi ihmal edenlerdenseniz, evet, bir akıllı saat size bu konularda hatırlatmalar yapabilir.

Spor odaklı mı kullanacaksınız?

Yürüyüş, koşu, yüzme ya da diğerleri... Sporun yüzlerce çeşit dalından biriyle ilgili olabilirsiniz. Geliştirilmiş teknolojileriyle akıllı saatler, tüm spor etkinliklerinizde performansınızı artırmanızı, yaptığınız sporun vücudunuza olumlu yansıması için sizi destekler. Akıllı saatiniz bir antrenör gibi sizi çalıştırabilir. Aktivitenizle ilgili tüm ölçümlerin yanı sıra (hız, vuruş hızı, atış sırasında duruş düzeltme v.b.), çalıştığınız spor aletiyle senkronize ederek de sporu kendiniz için biraz daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Her ikisi de...

Bir akıllı saatiniz varsa aslında pek çok saatiniz var demek. Çünkü yüzlerce kombinasyon ve kayış seçenekleriyle, ister klasik, ister spor ya da oldukça sade bir saat tasarlayabilirsiniz. Bu çok seçenekli yapıları ve gelişmiş teknolojiyi yansıtmaları açısından akıllı saatler, müdavimlerini oluşturmaya başladı bile. Cep telefonuyla eşleştirerek, mesaj ve aramaları kaçırmamak da önemli bir ihtiyacı gideriyor.

Bu yüksek kişisel teknoloji ve yarattığı seçenekler pek çoğumuzun ilgisini çekiyor. Sürekli yenilenen teknolojileriyle akıllı saatlerin hayatımızı kolaylaştırdığı aşikar. Üstelik şarj süreleri ve imkanları da giderek gelişiyor. Huawei Watch GT3, 14 güne kadar dayanıklı pil ömrü ile bir akılllı saatin sağladığı tüm konforu fazlasıyla ve kesintisiz yaşatıyor. İşte Huawei Watch GT3’ün özellikleri...

Huawei Watch GT3 ile zaman yeniden tasarlandı

Koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme, yoga ya da kayak. 100'den fazla spor modunu destekleyen Huawei Watch GT3'ü kolunuzdan hiç çıkarmadan ister havuza dalın, ister zirve yürüyüşü yapın. Huawei Watch GT3 nabzınızı hassasiyetle ölçer, 7/24 sağlık takibinizi de yapar.

Yaşamı sizin için kolaylaştıran akıllı saatinizle egzersiz sırasında sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Üstelik nabız ve diğer verilerinizi, çalıştığınız spor aleti ile senkronize ederek egzersiz anında durumunuzu değerlendirebilirsiniz.

Huawei Watch GT3, geçmiş verilerinize göre bilimsel ve profesyonel bir koşu planı sunarak, kişisel antrenörünüz gibi sizi yönlendirebilir.

Huawei Watch GT3'ü tarzınıza ya da ruh durumunuza uygun tasarlamak da size kalmış. Güzel bir yemek için Klasik, hareketli bir konser için belki Uzay. Spor ya da Minimalist tasarımın yanı sıra binlerce saat kadranı arasından dilediğinizi, Her Zaman Açık kadrajına yerleştirerek tarzınızı görünür kılabilirsiniz.

Akıllı saatinizi her ortamda dikkat çeken cilt dostu Viton, şık dana derisi ya da zarif Milano kayışlarla tamamlayarak size özel bir saat yaratabilirsiniz.

2 haftaya kadar dayanıklı pil ömrü, bluetooth arama, kablosuz şarj olanağı, hava koşullarına karşı hassas uyarı özelliği, uyku kalitesi takibi, vücut sıcaklığı ölçümü, su içme, ayağa kalkma gibi akıllı hatırlatmalar, kalp atış hızı ve kan oksijen doygunluğu (SpO2) takibiyle Huawei Watch GT3, yanınızdan ayıramayacağınız yakın bir dost.

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