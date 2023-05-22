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Neden antidepresan ilaçların intihar düşünceleri hakkında uyarıları var?

Antidepresanlar için intihar tehlikesi, yaygın olarak yapılan bir uyarıdır. Bu çok küçük bir ihtimal olsa da henüz depresyona neyin sebep olduğu tam olarak bilinmediği için bu uyarı, hem doktorun hem de hastanın durumu kontrol altında tutmasını sağlar.

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  • Neden antidepresan ilaçların intihar düşünceleri hakkında uyarıları var?

    Antidepresan ilaçların birçoğunda intihar düşüncelerine neden olabileceğine dair bir uyarı bulunuyor. Genel anlamda antidepresanları ele alırsak, intihar uyarısı biraz çelişkili gözüküyor.

    Psych Lab Psychology Center'dan lisanslı klinik psikolog Dr. David Godot, antidepresan ilaçların depresyonu azaltmadığını bunun bir nevi pazarlama terimi olduğunu belirtiyor.
  • Neden antidepresan ilaçların intihar düşünceleri hakkında uyarıları var?

    Antidepresanlar sadece belirli nörotransmiterlerin seviyelerini yükselterek kişinin iyi ve olumlu duygular hissetmesini sağlıyor. Daha öncede doktorlar, depresyonun nörotransmitter eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak araştırmalar bu hipotezi hiç desteklemedi.
  • Neden antidepresan ilaçların intihar düşünceleri hakkında uyarıları var?

    Geldiğimiz nokta itibarıyla depresyonun neden olduğu hâlâ bile tam olarak anlaşılamadı; antidepresanlarla artışa geçen hücrelerin kimlerde nasıl ve ne şekilde kendini göstereceği de net bir şekilde belirlenemiyor çünkü her ilacın etkileri kişiden kişiye geniş ölçüde değişebiliyor.
  • Neden antidepresan ilaçların intihar düşünceleri hakkında uyarıları var?

    Antidepresanlar birçok kişiyi iyi hissettirebilirken, bazı kişilerin duygusal olarak dalgalanmasına ve beraberinde gelen intihar düşüncelerine yol açabiliyor. Doktorlar bunun çok az bir ihtimal olduğunu söylese de beynin ve depresyonun nasıl işlediğini bilmediğimizi göz önüne alırsak dikkate değer bir ihtimal.
  • Neden antidepresan ilaçların intihar düşünceleri hakkında uyarıları var?

    Bu zamana kadar yapılan araştırmalar, antidepresanın intihara karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğinden, ilacın olumlu yönü daha ağır basıyor. 

    İntihar olasılığı küçük olsa da yine de doktor tarafından takip edilmesi gerektiği için intihar uyarısı eklemenin makul bir yol olacağı düşünüldü.

    Bununla beraber, hastanın da bu konuda bilgilendirilmesi ve kendisinde buna dair işaretler görüyorsa bunu konuşabileceği güvenli alan oluşturmak da amaçlandı.

    Kaynak: How Stuff Works

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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