Bu zamana kadar yapılan araştırmalar, antidepresanın intihara karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğinden, ilacın olumlu yönü daha ağır basıyor.

İntihar olasılığı küçük olsa da yine de doktor tarafından takip edilmesi gerektiği için intihar uyarısı eklemenin makul bir yol olacağı düşünüldü.

Bununla beraber, hastanın da bu konuda bilgilendirilmesi ve kendisinde buna dair işaretler görüyorsa bunu konuşabileceği güvenli alan oluşturmak da amaçlandı.

Kaynak: How Stuff Works