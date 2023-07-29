Haberler Yaşam Neden bazen rüyalarımızı hatırlayamıyoruz? Her şey REM uykusuyla ilgili

Neden bazen rüyalarımızı hatırlayamıyoruz? Her şey REM uykusuyla ilgili Bazı zamanlar rüyalarımızı neredeyse bir film izlemiş kadar net hatırlayabiliyoruz ama bazen de hatırlamak neredeyse imkânsız oluyor! Rüyalar, REM uykusu sırasında görülür ve bu evrenin çeşitli sebeplerden dolayı bölünmesi hatırlamayı zorlaştırır. Habertürk Giriş: 29.07.2023 - 13:30 Güncelleme: 29.07.2023 - 13:30 facebook

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Sabahları, gece boyunca gördüğünüz rüyaları hatırlayamadığınız için hayal kırıklığına uğramış hissederek kalkabilirsiniz. Gerçek şu ki herkes rüya görür ancak herkes rüyalarını hatırlayamaz. Bunun sebebi REM uykusunun bölünmesiyle ilgilidir ancak bölünme sebepleri kişiden kişiye değişebilir.

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YETERSİZ REM UYKUSU Rüyaların çoğu, hızlı göz hareketlerinin yaşandığı (REM) uykusu sırasında gerçekleşir. Eğer uyandığınızda rüyaları hatırlayamıyorsanız, REM uykusuna sağlıklı bir geçiş yapamamış olabilirsiniz veya REM uykusu çok kısa sürmüş olabilir. Öte yandan kullanılan ilaçlar da REM uykusunu bastırabilir. Özellikle antidepresanlar, REM uykusunun başlamasını geciktirerek veya miktarını azaltarak uyku kalitesini düşürür. Aynı şekilde alkol de -en azından etkisi geçene kadar- REM uykusunu bastırır.