Neden bazen rüyalarımızı hatırlayamıyoruz? Her şey REM uykusuyla ilgili
Bazı zamanlar rüyalarımızı neredeyse bir film izlemiş kadar net hatırlayabiliyoruz ama bazen de hatırlamak neredeyse imkânsız oluyor! Rüyalar, REM uykusu sırasında görülür ve bu evrenin çeşitli sebeplerden dolayı bölünmesi hatırlamayı zorlaştırır.
Sabahları, gece boyunca gördüğünüz rüyaları hatırlayamadığınız için hayal kırıklığına uğramış hissederek kalkabilirsiniz. Gerçek şu ki herkes rüya görür ancak herkes rüyalarını hatırlayamaz. Bunun sebebi REM uykusunun bölünmesiyle ilgilidir ancak bölünme sebepleri kişiden kişiye değişebilir.
YETERSİZ REM UYKUSU
Rüyaların çoğu, hızlı göz hareketlerinin yaşandığı (REM) uykusu sırasında gerçekleşir. Eğer uyandığınızda rüyaları hatırlayamıyorsanız, REM uykusuna sağlıklı bir geçiş yapamamış olabilirsiniz veya REM uykusu çok kısa sürmüş olabilir.
Öte yandan kullanılan ilaçlar da REM uykusunu bastırabilir. Özellikle antidepresanlar, REM uykusunun başlamasını geciktirerek veya miktarını azaltarak uyku kalitesini düşürür. Aynı şekilde alkol de -en azından etkisi geçene kadar- REM uykusunu bastırır.
UYANDIKTAN SONRA RÜYA İLE İLGİLİ ANILAR SOLMAYA BAŞLAR
Genel bir kural olarak, rüyalar uyandıktan hemen sonra kaybolur. Rüya deneyimini oluşturan elektrik sinyalleri ve kimyasal maddeler, uyanıklık ortaya çıktıkça kaybolur.
Ancak, rüyanın unsurlarının günün ilerleyen saatlerinde hatırlanması mümkündür; gece boyunca rüyayı yaratan beynin aynı bölgesini yeniden harekete geçiren bir deneyim tarafından tetiklenebilir.
Ayrıca korku dâhil olmak üzere bir duygu ile iliştirilen rüyalar akılda kalır ve günün ilerleyen zamanlarında tehlike algılama görevine sahip amigdala tarafından tekrar hatırlatabilir.
UYKU BOZUKLUĞUNUZ OLABİLİR
Uyku bozuklukları rüya hatırlamayı etkileyebilir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi veya narkolepsi gibi hastalıklar sürekli REM uykusunu böldüğü için rüyaların hatırlanmasının önüne geçer.
Bunun dışında stres ve psikolojik durumlar da uykuyu bölerek rüyaların unutulmasına neden olabilir.
Kaynak: Very Well Mind