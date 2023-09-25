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        Haberler Yaşam Neden bazı çiftler birbirine benziyor? İşte böyle görünmesinin bilimsel sebebi

        Neden bazı çiftler birbirine benziyor? İşte böyle görünmesinin gerçek sebebi

        Pek çok evli çiftin birbirine olan esrarengiz benzerliğini biliyor musun? Gözlemin sadece kafanda olmadığına dair kanıt var. İnsanlar gerçekten kendilerine benzeyen eşler arama eğilimindeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 08:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 08:30
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        Bunun nedeni, insanlığın aynı atadan gelen biriyle evlenmeye yönelik uzun süredir devam eden eğiliminde yatıyor olabilir.

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        2017 yılında PLOS Genetics'de yayınlanan bir çalışma, genomik verilerini inceleyerek katılan 879 eşin atalarını inceledi ve Aşkenazilerin yanı sıra Kuzey ve Güney Avrupalıların benzer ata geçmişine sahip eşleri diğerlerinden daha sık seçtiğini buldu.

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        Çalışma yazarları, Pennsylvania Üniversitesi'nden araştırmacılar Ronnie Sebro, Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan Josée Dupuis ve San Francisco, Kaliforniya Üniversitesi'nden Neil Risch bunun neden olabileceğini açıklıyor. "Yakın zamana kadar çoğu insan eşini kendi yerel topluluğu içinden seçiyordu ve bu kişi çoğunlukla aynı kökenden geliyordu."

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        Ancak bu model değişiyor gibi görünüyor. İster önceki nesillere göre daha geç yaşta evlenme eğilimi, ister iş ve okul için seyahat kolaylığı nedeniyle toplulukların büyümesi, hatta çevrimiçi randevulaşma nedeniyle olsun, araştırmacılar çiftler arasındaki genetik benzerliklerin son yıllarda azaldığını buldu. Çalışmanın başladığı 1948'den bu yana birbirini izleyen her nesil birbirine daha az benzemeye başladı.

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        PAYLAŞILAN DENEYİMLER YÜZLERE 'KAZILIYOR'

        Benzerlik olgusunun başka nedenleri de var gibi görünüyor. Görünüşe göre, aşk söz konusu olduğunda bile kendimizi ve tanıdık olanı tanıdık olmayana tercih ediyoruz.

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        2013 yılında yapılan bir deneyde araştırmacılar, bireylere, romantik partnerlerinin yüzünün, çalışma katılımcısının kendi yüzünün veya bir yabancının yüzünün özelliklerini içerecek şekilde değiştirilmiş fotoğraflarını gösterdi.

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        TIME'a göre hem erkek hem de kadın katılımcılar sürekli olarak kendi yüzlerini içeren kompoziti diğerlerine tercih ettiler.

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        Diğer çalışmalar da insanların karşı cinsten ebeveynlerine benzeyen bireylere daha fazla ilgi duyma eğiliminde olduklarını göstermiştir.

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        İlk başta pek birbirine benzemeyen çiftler için bile bu durum yıllar geçtikçe muhtemelen değişecektir. Paylaşılan yaşam tarzı kalıpları ve birçok paylaşılan deneyim, bilim adamlarının "görünüşün yakınsaması" olarak tanımladığı fiziksel benzerliklere yol açıyor.

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        Çiftin birlikte geçmişi, aynı gülme çizgileri ve ifadelerle kelimenin tam anlamıyla yüzlerine kazınıyor. Ve Look Brightside'a göre, ilişki ne kadar mutluysa, bir çift de o kadar benzer görünecek.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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