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        Haberler Bilgi Yaşam Neden bazı giysiler yıkama sonrası küçülür?

        Kıyafetler makinada neden küçülür? Bazı giysiler yıkandığında neden çeker?

        Çamaşırlarımızı çamaşır makinesine atarken bazen sıcaklığı attığımız kumaşın türüne göre ayarlamayı unutabiliyor veya dereceyi çok fazla artırabiliyoruz. Temizlenmesi için yıkadığımız giysilerimiz makineden çıkardığımızda küçücük kaldığını görebiliyoruz. Peki, bazı giysiler yıkandığında neden küçülür? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:00
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        Kumaş lifleri, sentetik, bitkisel ve hayvansal bazlı olarak üç gruba ayrılır. Her lif türü, yıkama sırasında farklı davranışlar sergiler; doğru temizlik yöntemleriyle giysilerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

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        Kumaş Lifleri: Temel Kategoriler

        Kumaş lifleri, sentetik, bitkisel bazlı ve hayvansal bazlı olmak üzere üç temel kategoride incelenebilir. Çoğu giysi, bu lif türlerinin kimyasal yapıları nedeniyle temizlik yöntemlerine farklı tepkiler verebilir. Lifler, ya saf bir biçimde ya da karıştırılarak kullanılır.

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        Sentetik lifler

        Sentetik lifler, genellikle petrolden elde edilen ve monomer adı verilen küçük birimlerden oluşan polimer zincirleridir. Polyester ve naylon gibi yaygın örnekleri bulunan bu lifler, hidrofobik özellik gösterir; yani su moleküllerini iterler. Bu nedenle, sentetik liflerden üretilen kumaşlar yıkandığında su ile olumsuz bir etkileşim yaşamaz ve boyutlarını korur.

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        Bitkisel bazlı lifler

        Bitkisel bazlı kumaşlar, pamuk ve keten gibi glikoz monomerlerinin uç uca eklenerek oluşturduğu selüloz polimerini içerir. Bu kumaşların yapısındaki selüloz lifleri hidrofilik özellik taşır; yani su moleküllerini çekerler. Bu özellik sayesinde pamuklu kumaşlar, çamaşır makinesinde yıkandığında suyu emer ve kurutulurken serbest bırakır.

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        Ancak, yüksek sıcaklıkta yapılan yıkama ve kurutma işlemleri bu liflerin yapısını değiştirerek kumaşın boyutunu küçültebilir. Çoğu üretici, bitkisel lifleri üretim aşamalarında uygun yöntemlerle büzüştürerek bu sorunun önüne geçmeye çalışır.

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        Hayvansal bazlı lifler

        Yün ve ipek gibi hayvansal protein bazlı kumaşların üretildiği lifler, suyla farklı şekillerde etkileşime giren bölümler içerir. Bu lifler, iç bölümü hidrofilik ve dış bölümü hidrofobik özellik taşıyan tüp biçimli yapılar barındırır. Dış yüzeyi, hafif yağmur gibi düşük oranda su etkileşimi olduğunda suyu iterek kumaşın kuru kalmasını sağlar. Ancak, kumaş bol su ile yıkandığında, su molekülleri lifin hidrofilik iç bölümüne girerek orada hapsolabilir.

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        Bu durum, yünlü giysilerin yıkanma sonrası uzun süre kurumasının sebebidir. İç bölüme bol miktarda su girmesi, lifin şişmesine neden olur; bu da dış bölümü boydan büzülmeye zorlar. Buharlaşma sonucu giysi kuruduğunda, lifler kısalmış hallerini korur ve bu nedenle kumaş çeker.

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        Giysi bakımında öneriler

        Çekme riski bulunan giysilerin temizliği için üreticilerin önerdiği yönergeler dikkatle uygulanmalıdır. Alternatif olarak, su dışındaki çözücülerle özel kimyasal temizleyicilerin kullanıldığı kuru temizleme yöntemi de tercih edilebilir.

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        Özet

        Kumaş liflerinin kimyasal yapıları, temizlik yöntemleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğru bakım ve temizlik yöntemleriyle, giysilerin ömrü uzatılabilir ve çekme riski minimize edilebilir.

        Kaynak: Bilimteknik

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