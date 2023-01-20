Neden bazı insanlar kan görünce bayılır?

Bazı insanlar kan ile karşılaştıklarında hassaslaşır hatta kimisi bayılır. Peki, insanların kana karşı verdiği bu ilginç tepkinin kaynağı nedir?

Bu sorunun tam olarak bir yanıtı yok ancak yine de iki teori üzerinde durabiliriz ve her ikisi de birbirinden ilginç.