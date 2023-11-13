Neden bazı zamanlar çok yorgun hissetmemize rağmen uyuyamayız?
Bazen uzun bir günün ardından çok yorgun hissetsek bile uyuyamayız. Bunun nedeni, o gün bizi yoran konunun beyinde hâlâ devam etmesi ve vücutta sahte bir uyanıklık hissi yaratmasıdır.
Bazen insanların, "Yorgunluktan uyuyamadım" dediği zamanları duyarsınız. Bu kendi içinde çelişen bir ifadedir; yorgun olan biri uyuduğu zaman dinlenecektir ve vücudu da ona bunu yapmasını emreder. Peki, neden bazı zamanlarda yorgunluktan uyuyamayız?
The Little Book of Sleep kitabının yazarı Nerina Ramlakhan bunu oldukça mantıklı bir şekilde açıklıyor.
Uzun ve yorucu bir günün ardından yatağa yattığınızda beyniniz o günlük işlerinizi tamamladığınızı düşünmüyor çünkü tüm gün gerekli görevleri yerine getirmek için beyne fazlasıyla bilgi yüklediniz.
Yani; siz günü bitirmiş olsanız bile beyindeki görev bilinci ve stres aynı şekilde devam ediyor ve beyin geceleri kendini uyumak için kapatamıyor.
Stresli olduğunuzda vücudunuz "Savaş ya da kaç” reaksiyonuyla tepki verir. Bu, aşırı yorgun olduğunuzda bile uyumayı zorlaştırabilecek bir hiper-uyanıklık hissi yaratır. "Savaş ya da kaç" belirtileri arasında yüksek kalp atış hızı, daha hızlı nefes alma ve kortizol gibi stres hormonlarının artan salınımı sayılabilir.
Kortizol seviyesindeki ani bir artış, stresli veya tehdit edici durumlarda aşırı farkındalık hissetmenize yardımcı olabilir ancak yatmadan önce, özellikle de stres doğru şekilde yönetilmediğinde sorun yaratabilir.
Yani aslında yorgunluğun arkasında gizlenen stres, tüm uyku sürecini zorlaştırır. Uzun ve yorucu bir gün sonrasında beyninize artık uyumanın zamanı olduğuna dair bir hatırlatma yapmanız gerekiyor.
Beyindeki aktiviteyi durdurmak için meditasyon, rahatlıcı bir müzik veya nefes egzersizleri gibi yollar başvurabilirsiniz. Ayrıca stres seviyenizi artıracak her türlü aktiviteden uzak durmalı ve beyninizi daha fazla uyaracak elektronik aletleri kullanmamalısınız.
Kaynak: Unisom Uyku Merkezi, The Guardian