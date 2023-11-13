Neden bazı zamanlar çok yorgun hissetmemize rağmen uyuyamayız?

Neden bazı zamanlar çok yorgun hissetmemize rağmen uyuyamayız?

Bazen insanların, "Yorgunluktan uyuyamadım" dediği zamanları duyarsınız. Bu kendi içinde çelişen bir ifadedir; yorgun olan biri uyuduğu zaman dinlenecektir ve vücudu da ona bunu yapmasını emreder. Peki, neden bazı zamanlarda yorgunluktan uyuyamayız?

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Uzun ve yorucu bir günün ardından yatağa yattığınızda beyniniz o günlük işlerinizi tamamladığınızı düşünmüyor çünkü tüm gün gerekli görevleri yerine getirmek için beyne fazlasıyla bilgi yüklediniz.

Yani; siz günü bitirmiş olsanız bile beyindeki görev bilinci ve stres aynı şekilde devam ediyor ve beyin geceleri kendini uyumak için kapatamıyor.