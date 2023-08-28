Neden bebeklerle konuşurken sesimizi inceltiyoruz?

Çalışma, tüm bebeklerin evrensel olarak "bebek konuşması" dilini sevdiğini belirledi.

2020 yılında Sage Journals'ta yayınlanan bir araştırma kapsamında, 16 ülkeden 2 bin 329 bebek üzerinde bir araştırma gerçekleştirildi. Bebeklerle, hem bir yetişkin gibi hem de bebek konuşması ile iletişim kuruldu.

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Aynı zamanda araştırma; bebeklerin, bebek konuşması ile daha fazla odaklanabildiğini kesinleştirdi. Bununla beraber, bu iletişim şeklinin, zekâ ve duygusal gelişimde büyük bir rolü oynadığı da belirlendi.

Bir anlamda bebek konuşması; yetişkinin, bebeğin anlayacağı dilden konuşması anlamına geldiği için gelişme sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Science ABC