SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar

18.07.2018 - 10:43 | Güncelleme:

Bu fotoğrafların her birinde ihmalkarlık, özensizlik, acelecilik ve kötü kararlar yer alıyor. Erkeklerin neden kadınlardan daha az yaşadığını bu fotoğraflara bakınca anlayacaksınız!

  • 1 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    1 | 102

    Bilim erkeklerin kadınlardan az yaşadığını ortaya koyuyor. Erkeklerin maruz kaldıkları şartların yarattığı sebepler bir yana, diğer sebepler bir yana... Bu fotoğraflara bakınca ihmalkarlık, özensizlik ve hatta zaman zaman resmen intiharı göreceksiniz...

  • 2 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    2 | 102
  • 3 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    3 | 102
  • 4 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    4 | 102
  • 5 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    5 | 102
  • 6 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    6 | 102
  • 7 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    7 | 102
  • 8 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    8 | 102
  • 9 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    9 | 102
  • 10 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    10 | 102
  • 11 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    11 | 102
  • 12 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    12 | 102
  • 13 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    13 | 102
  • 14 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    14 | 102
  • 15 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    15 | 102
  • 16 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    16 | 102
  • 17 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    17 | 102
  • 18 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    18 | 102
  • 19 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    19 | 102
  • 20 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    20 | 102
  • 21 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    21 | 102
  • 22 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    22 | 102
  • 23 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    23 | 102
  • 24 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    24 | 102
  • 25 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    25 | 102
  • 26 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    26 | 102
  • 27 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    27 | 102
  • 28 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    28 | 102
  • 29 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    29 | 102
  • 30 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    30 | 102
  • 31 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    31 | 102
  • 32 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    32 | 102
  • 33 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    33 | 102
  • 34 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    34 | 102
  • 35 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    35 | 102
  • 36 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    36 | 102
  • 37 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    37 | 102
  • 38 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    38 | 102
  • 39 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    39 | 102
  • 40 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    40 | 102
  • 41 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    41 | 102
  • 42 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    42 | 102
  • 43 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    43 | 102
  • 44 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    44 | 102
  • 45 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    45 | 102
  • 46 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    46 | 102
  • 47 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    47 | 102
  • 48 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    48 | 102
  • 49 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    49 | 102
  • 50 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    50 | 102
  • 51 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    51 | 102
  • 52 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    52 | 102
  • 53 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    53 | 102
  • 54 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    54 | 102
  • 55 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    55 | 102
  • 56 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    56 | 102
  • 57 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    57 | 102
  • 58 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    58 | 102
  • 59 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    59 | 102
  • 60 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    60 | 102
  • 61 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    61 | 102
  • 62 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    62 | 102
  • 63 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    63 | 102
  • 64 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    64 | 102
  • 65 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    65 | 102
  • 66 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    66 | 102
  • 67 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    67 | 102
  • 68 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    68 | 102
  • 69 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    69 | 102
  • 70 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    70 | 102
  • 71 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    71 | 102
  • 72 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    72 | 102
  • 73 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    73 | 102
  • 74 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    74 | 102
  • 75 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    75 | 102
  • 76 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    76 | 102
  • 77 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    77 | 102
  • 78 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    78 | 102
  • 79 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    79 | 102
  • 80 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    80 | 102
  • 81 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    81 | 102
  • 82 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    82 | 102
  • 83 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    83 | 102
  • 84 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    84 | 102
  • 85 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    85 | 102
  • 86 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    86 | 102
  • 87 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    87 | 102
  • 88 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    88 | 102
  • 89 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    89 | 102
  • 90 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    90 | 102
  • 91 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    91 | 102
  • 92 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    92 | 102
  • 93 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    93 | 102
  • 94 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    94 | 102
  • 95 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    95 | 102
  • 96 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    96 | 102
  • 97 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    97 | 102
  • 98 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    98 | 102
  • 99 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    99 | 102
  • 100 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    100 | 102
  • 101 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    101 | 102
  • 102 Neden kadınların erkeklerden uzun yaşadığını açıklayan fotoğraflar
    102 | 102

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X