Aslında kelimenin tam olarak ne zaman bu anlamda kullandıldığını bilmek imkânsız ancak belki de işin içinde biraz cinsiyetçilik olabilir.

Tavukların korkaklık ile eşleştiği dönemde horozlar, gücün ve cesaretin temsili olarak görülüyordu. Bir düşünce olarak; dişi tavuklar, korkaklık ile eşdeğer tutulurken güç ve cesaret horoz ile ilişkilendirimliş olabilir mi? Bilemiyoruz lakin düşündürücü bir nokta olduğu kesin.

Kaynak: Mental Floss