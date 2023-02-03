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Neden korkak insanlara "tavuk" denir? Sebebi Shakespeare olabilir

Birçok toplumda korkaklık, tavuk ile özdeşleştirilen bir durum. Diğer tüm deyimler gibi bunun da kaynağını tam olarak bilemiyoruz ama elimizdeki ilk yazılı kaynak, ünlü şair William Shakespeare'i işaret ediyor.

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  • Neden korkak insanlara "tavuk" denir? Sebebi Shakespeare olabilir

    Halk arasında bir kişinin korkaklığından bahsederken, ona "tavuk gibi" diyoruz. Belki bir açıdan bakıldığında tavukların hızlı korkan hayvanlar olduğu için bu atıfta bulunduğumuzu düşünebiliriz lakin doğada tavuktan daha korkak hayvanlar da var. Peki, neden özellikle "tavuk gibi" diyoruz?
  • Neden korkak insanlara "tavuk" denir? Sebebi Shakespeare olabilir

    Bu söylemin William Shakespeare'den geliyor olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Oxford İngilizce Sözlüğü'ne göre korkak anlamda tavuk kelimesinin en eski yazılı örneği, William Shakespeare'in 1616 dolaylarında yazdığı Cymbeline isimli oyunundan geliyor.
  • Neden korkak insanlara "tavuk" denir? Sebebi Shakespeare olabilir

    Ancak Grammarphobia isimli bir web sitesi; bunun 1450 yılında bir tiyatro oyununda ilk kez kullandığını; arkasından 1529 yılında şair John Skelton'ın şiirlerinde bu ifadeyi geçirdiğini öne sürüyor.
  • Neden korkak insanlara "tavuk" denir? Sebebi Shakespeare olabilir

    Aslında kelimenin tam olarak ne zaman bu anlamda kullandıldığını bilmek imkânsız ancak belki de işin içinde biraz cinsiyetçilik olabilir.

    Tavukların korkaklık ile eşleştiği dönemde horozlar, gücün ve cesaretin temsili olarak görülüyordu. Bir düşünce olarak; dişi tavuklar, korkaklık ile eşdeğer tutulurken güç ve cesaret horoz ile ilişkilendirimliş olabilir mi? Bilemiyoruz lakin düşündürücü bir nokta olduğu kesin.

    Kaynak: Mental Floss

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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