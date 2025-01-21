Bolu'da meydana gelen otel yangınında 66 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı otelde Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi de bulunuyordu. Sözcü'de yer alan habere göre Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Peki, "Nedim Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Sözcü yazarı Nedim Türkmen öldü mü?" İşte ayrıntılar...

NEDİM TÜRKMEN ÖLDÜ MÜ?

Sözcü'de yer alan habere göre Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Habere göre ailesiyle birlikte otelde olan ve sabahtan bu yana haber alınamayan Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

NEDİM TÜRKMEN KİMDİR?

Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine girmektedir. Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin kurucusu ve sahibidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Orduspor Kulübü Başkanı seçilmiştir. Göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig özlemine son vermiştir. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i Orduspor'un başına getirerek dikkatleri üzerine çekmiştir.