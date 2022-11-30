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Nef Stadına inovasyon ödülü verildi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na "TheStadiumBusiness Tasarım ve Geliştirme Ödülleri" kapsamında inovasyon ödülü verildi.

Nef Stadına inovasyon ödülü verildi

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Nef Stadı'nın, Guinness dünya rekoruna sahip çatı güneş enerjisi santraliyle, yılın inovasyon ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "19 jürinin oylarıyla karar verilen ödüllerde stadyumumuz Sidney’deki Installation of Allianz Stadium, Arjantin’deki Estadio Mas Monumental, Nokia Arena, Freiburg ve T-Mobile Park projelerinin önüne geçerek farkındalık yaratan proje olarak lanse edildi." ifadelerine yer verildi.

Nef Stadı'nın çatısına kurulan güneş enerjisi santrali, kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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