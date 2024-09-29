Nef'ten Erden Timur için açıklama: Doğruyu yansıtmamaktadır

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve Nef İnşaat'ın sahibi Erden Timur'un ABD'nin New York şehrinde gözaltına alındığı iddia edildi.

Erden Timur'un, Türk iş adamlarından yasadışı bağış almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Adams'ın soruşturması kapsamında sorgulandığı sosyal medyada çıkan iddialar arasındaydı.

Şirketten yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

NEF'TEN AÇIKLAMA

"Erden Timur’un Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alındığı haberi hiçbir biçimde doğruyu yansıtmamaktadır. Kendisi Nef Vakfı’nın özel bir organizasyonu, Nef Flarmoni orkestrası konseri için Amerika’da bulunmakta olup çıkan gözaltına alındığına ilişkin haber hiçbir biçimde doğruyu yansıtmamaktadır."