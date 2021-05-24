ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Karşılaşmanın galibi Fenerbahçe Beko oldu.
Kısır geçen ilk yarıda skor üstünlüğü Pınar Karşıyaka'daydı. İzmir ekibi, ilk çeyreği 18-14, devreyi ise 29-23 üstün kapattı.
Üçüncü periyotta ipleri eline alan konuk ekip, son 10 dakikalık dilime 47-42 önde girdi. Heyecan dolu maç sonunu iyi oynayan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 67-62 galip tamamlamayı başardı.
Müsabakanın en skoreri 18 sayı kaydeden Melih Mahmutoğlu oldu. Pınar Karşıyaka'da Morgan'ın 15 sayısı galibiyete yetmedi.
Sarı lacivertliler, bu galibiyetle seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını yeniden eline aldı. Kokoskov'un ekibi, dördüncü maçı da kazanması halinde finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Ziya Özorhon
Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Henry 11, Kennedy 1, M'Baye 6, Morgan 15, Metecan Birsen 8, Mahir Ağva, Semih Erden 6, Yunus Sonsırma 2, Nusret Yıldırım
Fenerbahçe Beko: De Colo 15, Melih Mahmutoğlu 18, Guduric 6, Barthel 7, Vesely 10, Quinn, Biberovic 2, Kenan Sipahi, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 6
1. periyot: 18-14
Devre: 29-23
3. periyot: 42-47
5 faulle çıkan: 35.56 Barthel (Fenerbahçe Beko)
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