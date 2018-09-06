Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanında Rüya, Yusuf ile annesinin peşinde! Nefes Nefese 5. bölüm
Nefes Nefese, 5. bölüm ile bu akşam ekranlardaydı. Heyecanın en üst sınırda olduğu Nefes Nefese'de Rüya babası ile buluştu ve annesini bulma umudunu geride bırakarak onunla geri dönmek için yola çıktı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanında Rüya'nın babasını bırakarak, Yusuf'un yanına annesini bulmaya geldiği, Ayaz'ın ise Rüya'yı almaya geldiği görülüyor. İşte Nefes Nefes'e 5. bölümde yaşananlar ve 6. yeni bölüm fragmanı
06.09.2018 - 00:06 | Güncelleme:
Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen 5. bölümünün ardından yayınlandı. Nefes Nefese'de Rüya'nın babası ile buluşması ve annesini bulma umuduna veda ettiği görülürken, Yusuf ile Rüya arasıdnaki buzlar da iyice eridi. Yusuf, Rüya'ya annesini bulma sözü verdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Rüya, babasını bırakarak annesini bulmak için Yusuf'un yanına dönüyor. Ayaz ise Rüya'yı bırakmak niyetinde değil ve annesine önce kendisi ulaşmak için harekete geçiyor. İşte Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...
Alacanlar çiftliğine baskın emrini vermiş olan Atmaca (Uğur Yücel) kızı Rüya’nın (Melisa Şenolsun) orada olduğunu öğrense de artık çok geç kalmıştır. Kan dökülmesine engel olamaz. Çiftlikte patlayan silahlar büyük acılara sebep olacaktır
Atmaca, emrine karşı gelen Yasin’i ele geçirir. Ancak Boran(Nik Xhelillah), komutanını kurtarabilmek için her türlü tehlikeyi göze almaya hazırdır.
Saldırıyı Atmaca’nın adamlarının yaptığından emin olan Yusuf (Şükrü Özyıldız), Selma’nın itirazlarına rağmen intikamını almaya kararlıdır.
Yusuf, Atmaca’yı bulabilmek için çırpınırken sonunda onunla yüz yüze gelir. Atmaca kendini Rüya’nın babası Ayaz Kıran olarak tanıtır. Kızını Almanya’ya geri götürmek için gelmiştir.
Yusuf, Atmaca’nın adamlarından birine ulaşır ve peşine düşer. Artık Atmaca’yı yakalaması an meselesidir. Bilmediği şey ise Atmaca’nın tuzağına doğru ilerlediğidir.
Atmaca her işine taş koyan ve sürekli peşinde olan Yusuf’a bir ders verecektir.
Diğer yandan Selma da Atmaca’nın izini bulmayı başarmıştır. Atmaca’nın planları alt üst olmak üzeredir.
Yusuf, Atmaca’nın tuzağına düşecek mi? Yoksa Atmaca’yı köşeye sıkıştırıp onun aslında Rüya’nın babası olduğunu anlayacak mı? Rüya, Yusuf’u geride bırakıp Almanya’ya dönecek mi?
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Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanında Rüya, Yusuf ile annesinin peşinde! Nefes Nefese 5. bölüm - Son Dakika Haberler/nefes-nefese-6-yeni-bolum-fragmaninda-ruya-yusuf-ile-annesinin-pesinde-nefes-nefese-5-bolum-21319632131963
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