Nefes Nefese 19 Eylül Çarşamba günü 7. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanın eksik olmadığı 7. bölümün ardından izleyiciler Nefes Nefese 8. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Hemen belirtelim ki Star TV'de Çarşamba günleri ekrana gelen Nefes Nefese dizisinin son fragmanı yayaınlandı. İşte Nefes Nefese 8. bölüm fragmanı...

NEFES NEFESE 7. BÖLÜMDE NELER OLDU

Annesine ulaşmak için canını tehlikeye atarak yola çıkan Rüya , kendini bir oyunun içinde bulur. Babası Ayaz Kıran tarafından tutulan sahte annenin tek görevi vardır: Rüya’yı Almanya’ya geri götürmek…

Rüya, annesinin ilk kez görmenin heyecanını yaşarken Yusuf ,Selma’nın yardımıyla kadının geçmişini araştırmaya başlar. Rüya'nın mutluluğuna rağmen Yusuf yavaş yavaş annenin kimliğine ulaşır.

Bu sırada Alacanlara nihayet evdeki hainle ilgili bir bilgi ulaşmış, Salih ve Mercan hainle ilgili bilgi olduğu söylenen CD’yi eve getirmiştir. Şimdi her ikisi de Yusuf'a teslim ettikleri CD’de ne olduğunu öğrenmenin derdindedir.

Attıkları her adımda Atmaca’yı enselerinde hisseden Yasin ve Boran’ın kaçmaktan başka çaresi yoktur. Ancak Boran, Rüya’yı bırakmak istememektedir. Çaresiz kalan Yasin’in yapacağı tek şey vardır: Rüya’dan kurtulmak. Bu sırada sahte anne oyunuyla geçmişin hesabını kapattığını düşünen Atmaca'nın Sultan’la yolları kesişir. Rüya, babasının kendisine oynadığı oyunları anlayacak mı?

NEFES NEFESE 8. BÖLÜM FRAGMANI

Nefes Nefes'e 8. bölüm fragmanı, 7. bölümün ardından yayınlandı. İşte 8. bölüm fragmanı:

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