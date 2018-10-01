Nefes Nefese 8. son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Rüya'yı sahte anne komplosundan koruyamayan Yusuf, bir söz verir: Bundan böyle ne olursa olsun Rüya'nın elini bırakmayacak. Rüya'ya ve Yusuf yakınlığını gören Alacanlar çiftliğinin tatlı belası Kıymet Hala, Yusuf'un başını bağlamaya karar verir. Bunun için ilk adım Rüya'nın babası Atmaca'yı eve davet etmek olacaktır. Peki, daha sonra neler oldu? İşte Nefes Nefese'nin yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

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NEFES NEFESE 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Rüya'yı sahte anne komplosundan koruyamayan Yusuf, bir söz verir: Bundan böyle ne olursa olsun Rüya'nın elini bırakmayacak. Rüya'ya ve Yusuf yakınlığını gören Alacanlar çiftliğinin tatlı belası Kıymet Hala, Yusuf'un başını bağlamaya karar verir. Bunun için ilk adım Rüya'nın babası Atmaca'yı eve davet etmek olacaktır. Atmaca tarafından esir tutulan Boran ise başka bir gerçekle yüzleşmektedir. Rüya’nın, Atmaca’nın kızı olduğunu öğrenmiştir. Üstelik hayatı, Atmaca’nın verdiği görevi yerine getirmesine bağlıdır. Boran bu güne kadar omuz omuza savaştığı komutanı Yasin’i öldürmek zorundadır. Cevdet onun en ufak açığını bile kollarken Boran, Yasin’in hayatını kurtarmanın bir yolunu bulacak mıdır?

Küçüklüğünden beri Mercan’a aşık olan Salih, hislerini artık içinde tutamayacağının farkındadır. İçi içini yerken Mercan’a hislerini doğru bir şekilde anlatmanın yolunu arar. Alacanlar çiftliğindeki hain hakkında yeni bilgiler öğrenen Atmaca’nın çiftliğe gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Ancak Rüya’nın gerçek annesi olan Sultan’ın orada çalıştığından habersizdir. Sultan ve Atmaca karşılaşacak mı? Sultan, Rüya’nın kendi kızı olduğunu anlayacak mı?

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