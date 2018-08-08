Yıl 2010... Adı nefesten geliyor... Çünkü kurucusu Erden Timur’un anlatımıyla hayat nefesle başlıyor nefesle bitiyor. Aslında o nefes çok genç tıpkı sahibi Timur gibi. 1982 yılında Mersin’de doğmuş bugün 36 yaşında bir patron Erden Timur. En zengin 100 Türk’ün sıralandığı “Forbes 100" listesine göre Mersin’den listeye giren tek iş insanı. Üstelik Nef markasıyla iş hayatındaki 8. yılında 88’inci sıradan. Gayrimenkul sektöründe 8 yılda 25 proje, 5 milyarı bulan bir aktif büyüklük. Yıllık ciro 1.4 milyar TL ve Pwc Turkey’e göre 1.6 milyar dolarlık bir değer. Dönelim 2010’a… Bugün İstanbul gibi mega kentlerin en büyük problemleri kentsel dönüşüm projeleri. Binlerce hak sahibi tek bir amaç farklı beklentilerde buluşmaya çalışıyor. İlk nefesini kentsel dönüşüm projeleri ile alan şirket İstanbul’un iş ve finans çevrelerinin merkezi olan hattın hemen yanıbaşında bir semte eğiliyor. Orası Gültepe. Orada kimse konut üretmezken Nef 4 bine yakın hak sahibiyle masaya oturuyor. Kısa sürede 8 kentsel dönüşüm projesini tamamlayarak 10 bin konut satıyor. İşte Nef böyle doğuyor. 1 MİLYARLIK REKORU NASIL KIRDI? İstanbul’daki dördüncü yılında 1 milyar liralık satış hasılatı barajını aşan şirket belki de bu anlamda bir rekorun da altına imza atıyor 4 yıl gibi kısa bir sürede 1 milyarlık ciro hedefini yakalayarak. Ya sonra neler yaşandı? 2014’de satış performansı ile liderliği yakalayan şirket aynı başarıyı izleyen yıllarda da sürdürdü ve geçen yıl itibariyle yıllık 1.950 konut satışının altına imza atarken 1.5 milyar liralık ciro rekorunu da kırmış oldu. Bir başka rekor da tamamladığı projelerdeki satış oranı: Yüzde 96. Üstelik bu yıl ki hedef 2 milyarlık satış hasılatını da geçmek. Zira yılın ilk 6 aylık döneminde satışını yüzde 40 artıran şirket o günden 1.1 milyarlık satış hasılatına zaten ulaşmış durumda.

Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisi için kritik önemde. Küresel ekonomi ticaret savaşları ile çalkalanırken piyasalarda güçlü olanın ayakta kalacağı günlerden geçiliyor. Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. de bu kritik dönemde gücünü pekiştirenler arasında. Şirket geçtiğimiz günlerde sektöründe benzerine pek rastlanmayan bir sermaye artışının altına imza attı. Ödenmiş sermayesini yüzde 783 oranında artırarak özkaynaklarını 1 milyar liraya ulaştırdı. 52 milyon 390 bin TL olan ödenmiş sermayesini 459 milyon 174 TL’ye çıkaran şirket bu hamlesiyle uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin de dikkatini çekti. KREDİ KURULUŞUNDAN A+ NOTU ALDI 65 ülkenin ortak olduğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan ortaklık sonrasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Nef’in kredi notunu iki basamak artırarak A+ seviyesine yükseltmiş ve böylece Nef, gayrimenkul sektöründe en yüksek kredi notuna sahip firma olmuştu. JCR tarafından açıklanan raporda, not artışına gerekçe olarak güçlü finansal yapı, satış gelirlerinde ve kârlılık performansında artış beklentisi ve şirketin likit pozisyonu gösterilmişti. Finansal yapısını daha da derinlemesine incelemek gerekirse şirketin Sermaye Piyasası Kurumu’na sunduğu ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 sonu mali tablolarına göre Net Finansal Borcu 947 milyon lira. 4.3 milyar lira varlığı olan şirketin toplam finansal borçları ise 1 milyar 172 milyon lira. Bu borcun yüzde 88’i sabit faizli yükümlülüklerden oluşuyor. Daha önemlisi ise borcun yüzde 62.6’sı uzun vadeli. Son sermaye artışı sonrasında ise 2017 sonundaki borç özkaynak oranı yüzde 205’lerden neredeyse yarı yarıya düşecek.

"Yaptığımız tüm işlerde ise hep şunu soruyoruz kendimize: Her nefes alışımız bir mucizeyse neden her seferinde farklı bir mucize olmasın, neden hep daha iyisi olmasın?”

TİMUR: ALDIĞINIZ NEFESİ VERİRSİNİZ Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Erden Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından London School of Economics’te ekonomi eğitimi aldı. Genç işadamı iş yapış biçimini yenilikçilik tasarım özgünlüğü üzerine bina etti. Sektörde kendini ilkleri ile konuşturdu. Yarattığı Foldhome ve Foldoffice konseptleriyle sektöre birçok ilk kazandıran Timur felsefesini ise “Vicdanlı Kapitalizm” mottosuna oturtturdu. Erden Timur’un işte şu sözlerle iş biçimini tarif ediyor: “Benim amacım eskiden beri ticaretle ilgilenmek değil, toplumsal işler yapmaktı. Mersin’de bu işe başladıktan bir süre sonra, gayrimenkul sektöründe de toplumsal faydası yüksek işler yapabileceğime karar verdim. Bu nedenle Nef’i sosyal bir şirket olarak kurduk. Nefes bir borçtur, aldığınızı verirsiniz. Kimse aldığı nefesi vermemezlik etmez. Geriye götürebileceğin hiçbir şey olmadığı için bu hayatta sana ait olduğunu düşündüğün her şeyi geri vermek zorundasın. Bu sadece para değil, vizyonsa vizyon, çalışkanlıksa çalışkanlık… Herkesin borcu var. Zenginin fakire borcu olduğunu kabul ediyoruz. Tam da bu sebeple çalışkanın tembele, ahlâklının ahlâksıza borcu var. Bunları borç olarak kabul eden bir şirket kuralım ve dağıtılabilir kârının yüzde 51’ini toplumla paylaşsın dedik. Bunun için bir Nef Vakfı’mız var. Bugüne kadar dağıtılabilir kârımızın büyük bir kısmını toplumla paylaştık.