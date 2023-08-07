Neftçi Bakü Beşiktaş 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
Neftçi Bakü Beşiktaş maçı için geri sayıma geçildi. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, siyah beyazlı taraftarların şimdiden merakla beklediği Neftçi Bakü Beşiktaş 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda sorularının cevapları...
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş, bu kez Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş 3. ön eleme turu maçı ile ilgili bilgiler...
BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?
Neftçi Bakü Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati ise 21:00.
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Beşiktaş Neftçi Bakü karşılaşmasının yayıncı kuruluşunun S Sport olması bekleniyor.
Kartalın turnuvadaki ilk iki mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanmıştı.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE BEŞİKTAŞ'IN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?
Beşiktaş Neftçi Bakü UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Kartal bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar